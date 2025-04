Ponte di Bassignana, riapertura provvisoria nel mese di giugno

Il ponte di Bassignana, unico scavalco sul Tanaro nella parte finale, ed unico collegamento principale dell’area produttiva orafa di Valenza con la logistica di Tortona, riaprirà in via provvisoria nel mese di giugno 2025, come confermato dalla Provincia di Alessandria. Restano da realizzare i lavori di impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, per i quali l’ente ha chiesto un ulteriore finanziamento di 400.000 euro al Ministero competente.

L’on. Enzo Amich, che ha seguito personalmente la vicenda, ha fiducia nel fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accolga positivamente la richiesta di finanziamento, per restituire alla comunità questo importante collegamento.

I lavori della Provincia (quasi 1.000.000 di euro) sono stati finanziati con decreto MIMS del 5 maggio 2022, e sono pressoché finiti: prevedevano il rinforzo delle spalle mediante un placcaggio frontale e laterale in cemento armato, la sostituzione degli appoggi, il sollevamento dell’impalcato e il ripristino e sostituzione degli appoggi in corrispondenza delle selle Gerber.

L’on. Enzo Amich