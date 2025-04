Carcere di Ivrea: 5 poliziotti feriti da un afgano

È amareggiato Vicente Santilli, segretario piemontese del SAPPE, raccontando quanto avvenuto in settimana nel carcere di Ivrea. “Tutto ha avuto inizio quando un detenuto afghano si è recato dal personale con un televisore in mano, dicendo che non funzionava. Sorpresi dalle modalità, i poliziotti hanno spiegato che non poteva smontare la tv e portarla in giro, ma doveva riportarla in cella in attesa della manutenzione. Il detenuto si rifiutava, pretendendo la sostituzione dell’apparecchio. Informato successivamente che non c’erano altre TV disponibili, ha preso l’apparecchio e si è infilato nell’ascensore, scendendo al piano terra. Invitato a fare rientro al proprio piano, il detenuto è scattato lanciando il televisore contro un agente, colpendone un altro con un pugno. Contenuto con fatica e condotto nella saletta di attesa, il detenuto straniero ha iniziato a ferirsi da solo, procurandosi escoriazioni sul corpo e insultando chiunque. Al momento di di essere visitato, si è nuovamente scagliato con violenti pugni contro il personale che, a gran fatica, ha evitato il contatto col personale sanitario. Una volta calmatosi, il soggetto è stato visitato e poi all’isolamento, mentre 5 Poliziotti sono finiti all’ospedale”.

Il problema non si risolve con uno schiocco di dita. Bisogna cambiare registro. Se i detenuti avessero le manette, questi fatti non accadrebbero…

Solidarietà e vicinanza ai colleghi contusi ed a tutto il Reparto di Polizia Penitenziaria del carcere di Ivrea arrivano anche da Donato Capece, segretario generale del SAPPE che sollecitare “interventi urgenti e strutturali, intervenendo sul regime custodiale aperto, applicando l’arresto in flagranza di reato per i detenuti che aggrediscono poliziotti penitenziari, con il trasferimento immediato a centinaia di chilometri di distanza. E poi la dotazione del taser, strumento utile in chiave anti-aggressione”.