I lavori per l’adeguamento strutturale del cavalca-ferrovia di viale Brigata Ravenna, avviati ad inizio luglio, proseguono come da tabella. Per i lavori di fresatura e bitumatura è stato stabilito il divieto di transito dalle ore 21.00 di giovedì 10 agosto sino alle ore 05.00 di venerdì 11 agosto 2023, nel tratto compreso tra la rotatoria di corso Teresio Borsalino, spalto Borgoglio e viale Carlo Alberto, viale Tivoli. Inoltre, è istituito il divieto di transito in via Vincenzo Capriolo, nel tratto compreso tra via Vittorio Aliora e viale Brigata Ravenna.

