Sabato 11 maggio alle 21, al Teatro Comunale di Monastero Bormida, “Sonate e Fantasie”

Protagonisti 2 componenti dell’ Orchestra Filarmonica di Torino :

Martino Maina (violoncello) e Chiara Biagioli (pianoforte).

I musicisti

Chiara Biagioli, lodata per le notevoli capacità tecniche, la profonda cura della qualità del suono, la grande immaginazione e l’inesauribile e scrupolosa musicalità, ha debuttato come solista nel 2013 eseguendo il Concerto per pianoforte n. 1 di Beethoven con l’Orchestra G. Verdi del Conservatorio di Torino, diretta da Giuseppe Ratti (Italia). Chiara Biagioli è vincitrice di numerosi concorsi e si è esibita in concerti in Europa e in Nord America, tra cui si ricorda il debutto in sale da concerto come la Zipper Hall e la Thayer Hall di Los Angeles e la Steinway Hall a Beverly Hills; Teatro Infanta Leonor in Jaen, La Fenice Theatre a Venezia, Musei Vaticani a Roma, Salle Empire nel Principato di Monaco, Poppelsdorfer Schloss a Bonn, Rubinstein Musik Akademie and Koenigsallee a Duesseldorf, Hochschule fuer Musik und Tanz a Colonia and Schloss Laudon a Vienna.

Martino Maina ha conseguito il diploma presso il Conservatorio di Torino con Massimo Macrì e il master in performance presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, con Enrico Dindo, entrambi con lode. Ha inoltre studiato presso la Scuola di Fiesole con Bruno Delepelaire, primo violoncello dei Berliner Philharmoniker, e ha conseguito un master cameristico con il Trio di Parma, frequentato in duo con il pianista Lorenzo Morra. Lavora regolarmente con orchestre quali: l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro Regio di Torino, la Filarmonica Toscanini di Parma, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro San Carlo di Napoli. Ha tenuto concerti cameristici al fianco di artisti come Bruno Giuranna, Andrea Lucchesini, Quartetto di Cremona, Daniel Roberts e altri.

Info

Biglietto intero: € 15 – ridotto € 13 – riduzioni per gruppi, proloco e associazioni. Prevendita online su MailTicket: https://www.mailticket.it/manifestazione/0S39/sonate-e-fantasie

Prevendita a Monastero Bormida: uffici del Comune – Piazza Castello 1

[email protected] – +39 389 0576711

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it

Crediti

La stagione Teatro nelle valli Bormida è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Spigno Monferrato (AL) e Comune di Monastero Bormida (AT) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti.