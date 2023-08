Serie C, si parte il 3 settembre. Alessandria nel girone A, Juventus NG nel B, con due variabili

Mentre i grigi sono alle prese con le cessioni e le risoluzioni di contratto, poiché pare non coperti per intero dalla fideiussione attiva al momento, la Lega Pro ha provveduto qualche ora fa alla composizione dei gironi e alla compilazione dei calendari 23-24, con una sola incognita presente nel girone C. Ecco i gironi:

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

GIRONE C: Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X

Le variabili

Dunque una sola incertezza (girone C), in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato (29 agosto) sui ricorsi di varie società. Con una variabile che riguarda l’Alessandria: se il Brescia non venisse ripescato in serie B, verrebbe riammesso nel girone A, con lo slittamento dei grigi nel girone B al posto del Pescara mentre quest’ultimo finirebbe nel girone C al posto della ‘X’.

Se invece Brescia e Perugia venissero riammesse in B, sarebbero necessari 2 ripescaggi in C. In questo caso le prima ripescata andrebbe al posto della ‘X’ nel girone C, la seconda ripescata finirebbe al posto dell’altra riammessa in B.

Le date

Si partirà domenica 3 settembre (al netto di anticipi e posticipi) con Alessandria-Novara (derby piemontese) e Pescara-Juventus NG. Se dovesse verificarsi l’ipotesi sopra citata con il solo Brescia in C, sarebbe subito “derby del Moccagatta”, con la seconda squadra bianconera ospite dei grigi.

INIZIO: domenica 3 settembre 2023; FINE: domenica 28 aprile 2024; SOSTA: domenica 31 dicembre; TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 20 settembre 2023 – mercoledì 25 ottobre 2023 – mercoledì 14 febbraio 2024 – mercoledì 6 marzo 2024