Si sono chiuse le iscrizioni (record di adesioni) per partecipare alla 4^ edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin apre al pubblico, nel prossimo fine settimana dell’11 e 12 maggio, le centrali nucleari in dismissione di Trino (VC), Caorso (PC), Latina, Garigliano (CE) e, per la prima volta, l’impianto Itrec di Rotondella (MT).

Open Gate 2024 registra complessivamente oltre 5.000 adesioni: 3.354 partecipanti attesi e 1.744 iscritti ad una specifica mailing list per essere informati sulle prossime iniziative analoghe.

L’evento

Si svolge sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sarà un appuntamento plastic free, confermando l’impegno di Sogin per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Sogin è pronta ad accogliere i visitatori della 4^edizione di OpenGate con 2 percorsi di visita: “zona controllata” e “area industriale”, per le centrali di Trino, Caorso, Garigliano e per l’impianto Itrec di Rotondella. Per Latina è programmato un solo percorso, “area industriale”.

Nei tour i tecnici Sogin faranno ripercorrere i luoghi che rappresentano un pezzo di storia industriale del nostro Paese e racconteranno il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.