Cantiere di via Pontida, Invimit comunica l’inizio del lavori per il 23 giugno

A stretto giro di posta (elettronica), dopo l’uscita del nostro articolo, intorno all’ora di pranzo, Invimit ci ha contattato per informare che il lavoro di riparazione in via Pontida, con conseguente ripristino del manto stradale, avrà inizio lunedì 23 giugno, prima data utile, in considerazione dei tempi tecnici di affidamento del lavoro. Nei prossimi giorni i professionisti incaricati da Invimit SGR faranno richiesta al Comune di occupazione del suolo pubblico.

