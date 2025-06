Cantiere di via Pontida: AMAG e Comune sollecitano la soluzione del problema

Lavori ovunque ad Alessandria, soprattutto in zona Pista, con la circolazione complicata e il parcheggio quasi impossibile. Però l’intralcio di via Pontida non è colpa del Comune di Alessandria, no: il cantiere esiste per realizzare un allacciamento fognario privato da parte di INVIMIT, società esecutrice per conto di Stato e Prefettura. Amministrazione Comunale e Gruppo AMAG sollecitano, sin da febbraio, l’esecuzione dei lavori, in modo da ripristinare il cedimento del manto stradale ed eliminare quelle transenne a centro strada che costringono gli automobilisti a gimkane obbligate.

La cartellonistica di segnalazione è stata operata da AMAG, in quanto l’azienda è intervenuta per determinare l’origine del cedimento: tramite le video-ispezioni si è risaliti al problema dell’allacciamento fognario privato che coinvolge le amministrazioni statali. Insomma, una bella lotta fra burocrazie concorrenti. Ma siamo abituati agli intoppi e sopportiamo: in fondo si riesce a passare…