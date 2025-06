Frutta e verdura, cresce la produzione e calano i prezzi

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo della stagione estiva, le tavole degli italiani si arricchiscono di frutta fresca e ortaggi. Cresce, infatti, la richiesta con i prezzi all’ingrosso che stanno scendendo grazie all’aumento della produzione. Lo fa sapere La Borsa della Spesa, un servizio informativo settimanale curato da BMTI e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No Profit. Borsa Merci Telematica Italiana. Uno strumento che si propone di aiutare i consumatori a fare acquisti consapevoli, scegliendo i migliori prodotti stagionali in base alla loro convenienza, la qualità e la disponibilità nei mercati. Dopo un 2024 caratterizzato da una sostanziale stabilità, il primo trimestre 2025 evidenzia una inversione di tendenza. Secondo i dati di CSO Italy – Centro Servizi Ortofrutticoli, la frutta segna un +1% a volume e un +6% a valore, mentre gli ortaggi mostrano una dinamica ancora più vivace con +4% di volumi e +5% in termini di spesa. Nel primo trimestre, il consumo medio per famiglia si è attestato su 49kg di ortofrutta, stabile rispetto all’anno precedente ma ancora inferiore al periodo pre-pandemico. La spesa media, invece, ha raggiunto i 120 euro, con un incremento del 3%. A livello territoriale, CSO Italy osserva una maggiore dinamicità nelle macro aree del Centro e Sud Italia, mentre nel Nord Ovest ed Est si registrano ancora contrazioni, sia nei volumi acquistati sia nella spesa media per famiglia.

abr/gtr