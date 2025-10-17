Alessandria: la nuova area pedonale va oltre il 20 ottobre e slitta di qualche giorno

Per via dei lavori del teleriscaldamento in via Lanza e per agevolare la circolazione nelle vie centrali della città, l’istituzione dell’A.P.U. – Area Pedonale Urbana, prevista per lunedì 20 ottobre, è rinviata di qualche giorno. A partire dalla prossima settimana verranno comunque scoperti i varchi di accesso per familiarizzare con la segnaletica futura, ma l’accesso sarà libero e non saranno attive le telecamere, quindi niente multe fino alla data dell’entrata in vigore, non ancora nota, che verrà comunicata.

Approfittando di questa proroga, si invitano tutti coloro che hanno necessità di accedere all’A.P.U. a presentare la propria richiesta di autorizzazione attraverso il portale dedicato, disponibile sul sito a questo link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/area-pedonale-urbana-apu, procedendo con la registrazione delle targhe dei veicoli che verranno rilevate dalle telecamere. Si ricorda che anche i titolari di Permesso Disabili (CUDE) devono registrare le proprie targhe.