Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria: la nuova area pedonale va oltre il 20 ottobre e slitta di qualche giorno

DiRaimondo Bovone

Ott 17, 2025 , , , , , ,

Per via dei lavori del teleriscaldamento in via Lanza e per agevolare la circolazione nelle vie centrali della città, l’istituzione dell’A.P.U. – Area Pedonale Urbana, prevista per lunedì 20 ottobre, è rinviata di qualche giorno. A partire dalla prossima settimana verranno comunque scoperti i varchi di accesso per familiarizzare con la segnaletica futura, ma l’accesso sarà libero e non saranno attive le telecamere, quindi niente multe fino alla data dell’entrata in vigore, non ancora nota, che verrà comunicata.

Approfittando di questa proroga, si invitano tutti coloro che hanno necessità di accedere all’A.P.U. a presentare la propria richiesta di autorizzazione attraverso il portale dedicato, disponibile sul sito a questo link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/area-pedonale-urbana-apu, procedendo con la registrazione delle targhe dei veicoli che verranno rilevate dalle telecamere. Si ricorda che anche i titolari di Permesso Disabili (CUDE) devono registrare le proprie targhe.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Riforma giustizia, Meloni “Separazione carriere per giusto processo”

Ott 17, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: emessi 2 nuovi francobolli, per la FAO e i Buoni fruttiferi postali

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Riforma giustizia, Meloni “Separazione carriere per giusto processo”

Ott 17, 2025
Economia Video

Export italiano in crescita

Ott 17, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria: la nuova area pedonale va oltre il 20 ottobre e slitta di qualche giorno

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x