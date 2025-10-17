Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: emessi 2 nuovi francobolli, per la FAO e i Buoni fruttiferi postali

DiRaimondo Bovone

Ott 17, 2025 , , , , , , ,

Ieri, giovedì 16 ottobre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso 2 francobolli appartenenti alla serie tematica “i valori sociali”.

FAO – 80° anniversario – valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€Tiratura: 250.020 esemplari. Foglio: 45 esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura della FAO e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta raffigura, in primo piano, il logo dell’80° anniversario della FAO, Organizzazione delle nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, fondata il 16 ottobre 1945, che richiama gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, il marchio istituzionale della FAO e il motto “Fiat panis”, rappresentato simbolicamente dalla spiga di grano integrata nel numero 80. Sullo sfondo, è riprodotta la sede FAO di Roma, nel quartiere Aventino, con la bandiera dell’ONU che svetta in alto, a sinistra. Completano il francobollo la legenda “ANNIVERSARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI – Centenario – valore della tariffa B pari a 1.30€ – Tiratura: 350.000 esemplari. Foglio: 28 esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Raffaele Di Cintio. La vignetta raffigura, su un fondino tricolore, nettuno con cornucopia, ispirato alle tante sculture dedicate alla famosa divinità mitologica che caratterizza, da qualche anno, i buoni fruttiferi postali. In alto, al centro e in basso, sono riprodotti i rispettivi loghi di Poste Italiane S.p.A., del centenario dei Buoni fruttiferi postali e di Cassa Depositi e prestiti S.p.A. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Pace in Medio Oriente?

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Agroalimentare, l’Italia consolida la crescita

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Schifani “5 milioni per film in Sicilia, anche quello su Biagio Conte”

Ott 17, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: emessi 2 nuovi francobolli, per la FAO e i Buoni fruttiferi postali

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Realpolitik – Pace in Medio Oriente?

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Agroalimentare, l’Italia consolida la crescita

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Schifani “5 milioni per film in Sicilia, anche quello su Biagio Conte”

Ott 17, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x