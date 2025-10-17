Poste Italiane: emessi 2 nuovi francobolli, per la FAO e i Buoni fruttiferi postali

Ieri, giovedì 16 ottobre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso 2 francobolli appartenenti alla serie tematica “i valori sociali”.

FAO – 80° anniversario – valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€ – Tiratura: 250.020 esemplari. Foglio: 45 esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura della FAO e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta raffigura, in primo piano, il logo dell’80° anniversario della FAO, Organizzazione delle nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, fondata il 16 ottobre 1945, che richiama gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, il marchio istituzionale della FAO e il motto “Fiat panis”, rappresentato simbolicamente dalla spiga di grano integrata nel numero 80. Sullo sfondo, è riprodotta la sede FAO di Roma, nel quartiere Aventino, con la bandiera dell’ONU che svetta in alto, a sinistra. Completano il francobollo la legenda “ANNIVERSARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI – Centenario – valore della tariffa B pari a 1.30€ – Tiratura: 350.000 esemplari. Foglio: 28 esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Raffaele Di Cintio. La vignetta raffigura, su un fondino tricolore, nettuno con cornucopia, ispirato alle tante sculture dedicate alla famosa divinità mitologica che caratterizza, da qualche anno, i buoni fruttiferi postali. In alto, al centro e in basso, sono riprodotti i rispettivi loghi di Poste Italiane S.p.A., del centenario dei Buoni fruttiferi postali e di Cassa Depositi e prestiti S.p.A. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.