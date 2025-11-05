ACI Alessandria celebra i “Veterani della Guida”: aperte le candidature per la cerimonia d’autunno

L’Automobile Club Alessandria annuncia l’avvio di una nuova iniziativa che, in questo autunno 2025, renderà omaggio a chi ha dedicato decenni della propria vita alla guida con serietà, prudenza e rispetto delle regole. Nasce così il riconoscimento ai “Veterani della Guida”, destinato ai Soci ACI con oltre 40 anni di esperienza al volante. Saranno, inoltre, premiati gli assicurati SARA Assicurazioni più fedeli e con minore sinistrosità. La cerimonia non sarà soltanto un momento celebrativo, ma una vera e propria Giornata dell’Automobilista, pensata per valorizzare i percorsi personali e restituire voce a chi ha contribuito a diffondere, nel tempo, una cultura della mobilità responsabile. In un contesto istituzionale di prestigio, aperto alla cittadinanza e ai media, i premiati riceveranno un riconoscimento e potranno condividere aneddoti e testimonianze della loro vita da automobilisti, trasformando la premiazione in un’occasione di memoria collettiva e gratitudine pubblica.

Sono aperte le candidature: chi risponde ai requisiti potrà inviare entro il 2 dicembre 2025 la propria richiesta di partecipazione alla sede ACI di Alessandria, corredata da una copia della patente e da un breve racconto della propria esperienza automobilistica. La premiazione sarà il 12 dicembre.

INFO – Automobile Club Alessandria – Tel. 0131-260553 / 331-7322407 – E-mail: [email protected]