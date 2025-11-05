Trasporti gratis in Piemonte: 46.000 studenti hanno aderito a ‘Piemove’ a fine settembre

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha evidenziato i primi risultati della misura “Piemove – Piemonte, viaggia, studia”, avviata dalla Regione per l’anno accademico 2025-2026. L’iniziativa garantisce trasporti urbani gratuiti e sconti fino a 221 euro per gli studenti universitari under 26 che frequentano a Torino. Secondo i dati degli uffici tecnici, a fine settembre le domande di adesione hanno raggiunto quota 46.000, pari al 43,4% dei potenziali beneficiari, stimati in circa 106.000 studenti universitari piemontesi under 26.

