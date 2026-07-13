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L’Ufficio comunale Info-Mobilità da oggi si sposta

DiRaimondo Bovone

Lug 13, 2026 , , , , , , ,
Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Il Comune di Alessandria informa la cittadinanza che, a partire da oggi, lunedì 13 luglio, entreranno in vigore alcune novità riguardanti l’ufficio comunale Info-Mobilità. Con l’avvio della nuova gestione dei parcheggi, affidata al gruppo ABACO–Bus Company, il rilascio degli abbonamenti per parcheggiare nelle strisce blu avverrà nella sportello apposito di viale Milite Ignoto 26.

L’ufficio comunale Info-Mobilità, invece, continuerà a fornire informazione e assistenza su: Area Pedonale Urbana (APU); Servizio di Trasporto Scolastico; Servizio di trasporto disabili.
Sarà però trasferito al piano terreno di Palazzo Comunale, in via Verdi 3, con un nuovo orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 14.30 alle 17.
L’ufficio Contrassegno Unificato Disabili Europeo (C.U.D.E) non subirà alcuna modifica di sede e sarà aperto, come sempre, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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