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Gruppo San Donato, competenza e cure guidano la rinascita dell’ospedale di Najaf

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Lug 13, 2026


NAJAF (IRAQ) (ITALPRESS) – Non solo un ospedale, ma un punto di riferimento per l’intero territorio iracheno: a Najaf – una delle città più sacre dell’Islam sciita, con oltre 1.200.000 abitanti e distante circa 160 km dalla capitale Baghdad – il Gruppo San Donato ha fatto rinascere un luogo di cura, non solo rinnovando gli spazi ma dando forza a chi, al Teaching Hospital, lavora ogni giorno. E i risultati parlano chiaro: dall’inaugurazione della struttura, luglio 2024, a oggi, in alcuni reparti la mortalità è passata da livelli prossimi al 100% a circa il 35%, con un percorso di continuo miglioramento verso i migliori standard internazionali
Dietro questi risultati, medici, infermieri e professionisti che ogni giorno trasformano competenza in fiducia. “E’ a loro che va il mio più sincero ringraziamento – afferma Kamel Ghribi, Presidente del Gruppo GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, secondo cui “il Najaf Teaching Hospital dimostra che investire nella sanità significa investire nel futuro delle persone e rafforza il legame di cooperazione tra Italia e Iraq”

fsc/gsl (Fonte video: GKSD)

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