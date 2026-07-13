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Parcheggi ad Alessandria: parte oggi la nuova gestione targata Abaco-Bus Company

DiRaimondo Bovone

Lug 13, 2026 , , , , , ,

Oggi, lunedì 13 luglio, prende il via il nuovo sistema di gestione dei parcheggi della città, affidato dal Comune alla sinergia tra Abaco Mobility e Bus Company. Con i nuovi parcometri, attivi da oggi, hanno preso il via anche gli interventi di riqualificazione di segnaletica e cartellonistica stradale, con l’adeguamento tecnologico del parcheggio sotterraneo “Ambrosoli”, riservato agli abbonati con un sistema elettronico di riconoscimento targhe.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

PIAZZA LIBERTA’ – In settimana prenderanno il via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel parcheggio di Piazza della Libertà, con la cancellazione degli stalli attuali, il ridisegno dei posti auto con la larghezza aumentata allo standard dei 2,50m (finalmente!) e la rimozione delle due isole spartitraffico, non più funzionali.
AUSILIARI E ABBONAMENTI – Sempre oggi, lunedì 13 luglio, prenderanno servizio gli ausiliari della sosta, assunti da Abaco Mobility e Bus Company, con sportello fisico aperto in viale Milite Ignoto 26 (ex Arfea) per la gestione degli abbonamenti. Orario: lun-giov 8:30-12:30 e 13:30-17:30, venerdì chiuso ore 17. Gli abbonamenti potranno essere richiesti online sul portale https://alessandria.insosta.it
PAGAMENTI DIGITALI – Restano attive le app “EasyPark” e “Telepass”, alle quali si affiancheranno “MooneyGo” e “Moeves”.
Le app “Mygestopark” e “Neos Park” in funzione solo fino al 12 luglio; il credito di “Neos Park” potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2026.
IL SITO – Su www.alpark.it sono disponibili tutte le informazioni utili riguardo la nuova gestione e, a breve, verrà pubblicato anche un video tutorial illustrativo per l’utilizzo dei nuovi parcometri.
INFO – Telefono 0175-478831 – mail all’indirizzo [email protected].

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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