Zani "Con la legge sull'obesità si riconosce una patologia"

Ott 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Questa legge è un punto molto importante, a parte essere la prima al mondo che si occupa di obesità, quindi siamo i capofila di questa grande operazione. Finalmente si riconosce questa malattia e si fa comprendere, non solo al paziente, ma anche a tutta la comunità, che si tratta di una patologia e che non è un’esclusiva responsabilità di un atteggiamento o di uno stile di vita sbagliato da parte della persona che soffre di obesità”. Così Iris Zani, presidente della Federazione Italiana Associazioni Obesità, a margine di un incontro sulla legge Pella.
