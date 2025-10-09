Farmaco salvavita da 1 milione per un neonato, l’Ordine dei Medici: “Successo del SSN”

ROMA (ITALPRESS) – “Curare un bambino con un farmaco che costa oltre un milione di euro sembra inverosimile. Eppure succede nel nostro Paese, e questo grazie al nostro Servizio Sanitario Nazionale che riesce a garantire farmaci altamente costosi grazie al meccanismo della solidarietà che mette in atto”. Così il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in merito al caso del neonato di 40 giorni originario di Matera curato a Bari con un farmaco contro la SMA.sat/gtr