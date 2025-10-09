IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Farmaco salvavita da 1 milione per un neonato, l’Ordine dei Medici: “Successo del SSN”

Di

Ott 9, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Curare un bambino con un farmaco che costa oltre un milione di euro sembra inverosimile. Eppure succede nel nostro Paese, e questo grazie al nostro Servizio Sanitario Nazionale che riesce a garantire farmaci altamente costosi grazie al meccanismo della solidarietà che mette in atto”. Così il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in merito al caso del neonato di 40 giorni originario di Matera curato a Bari con un farmaco contro la SMA.sat/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il parlamento UE: “Sì al muro antidrone e a nuove sanzioni alla Russia”

Ott 9, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Medio Oriente, il ministro Crosetto: “Giornata storica, l’Italia sostiene la pace”

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del Senato La Russa: “L’accordo a Gaza notizia bellissima, Meloni complice di pace”

Ott 9, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il parlamento UE: “Sì al muro antidrone e a nuove sanzioni alla Russia”

Ott 9, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Medio Oriente, il ministro Crosetto: “Giornata storica, l’Italia sostiene la pace”

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del Senato La Russa: “L’accordo a Gaza notizia bellissima, Meloni complice di pace”

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Farmaco salvavita da 1 milione per un neonato, l’Ordine dei Medici: “Successo del SSN”

Ott 9, 2025