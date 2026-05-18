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Varese, finora nel 2026 Gdf sequestra 2.563 kg di tabacco di contrabbando

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Mag 18, 2026


VARESE (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2026 hanno denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, 44 persone per aver introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando, nonché a 163 contestazioni amministrative ed al sequestro di oltre 2.563 kg di tabacco e melassa, per un valore commerciale superiore a 744 mila euro, con sanzioni irrogate per un ammontare di 1,850 milioni di euro. I passeggeri, provenienti prevalentemente dal Nord-Africa e dall’est asiatico, hanno raggiunto l’Aeroporto internazionale di Malpensa trasportando il quantitativo di sigarette nei bagagli al seguito, prive dei contrassegni previsti dalla normativa nazionale quale dimostrazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, per un ammontare totale di tributi evasi superiore a 190 mila euro.

mgg/trl/gsl/IA

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