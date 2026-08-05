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Tg Sport – 5/8/2026

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Ago 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Derby a Perth: 1-1 tra Milan e Inter nel ricordo di Baresi
– Amichevoli estive: la Juve piega il Chelsea con un gol di Zhegrova
– Caso Lukaku a Napoli, salta il ritiro di Castel di Sangro
– Figc, Zola nel Club Italia: coordinerà i progetti giovanili
– Europei di Parigi, oro Taddeucci e bronzo Paltrinieri nella 5km in acque libere
– Masters 1000 Montreal: avanzano gli azzurri, Alcaraz rinuncia a Cincinnati
– Atletica, Jacobs carica gli azzurri verso gli Europei di Birmingham
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