Sisma 2016, Castelli “Il 4% delle risorse sarà destinato ad attività sociali”





ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Stanzieremo il 4% delle risorse destinate alla ricostruzione per attività di ambito sociale”. Lo ha detto il Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, nel corso della conferenza stampa sul Decreto-Legge Campi Flegrei svoltasi a Palazzo Chigi. Il commissario ha definito il provvedimento “un passaggio fondamentale” e ha sottolineato che, tra le misure previste, vi sarà una maggiore responsabilizzazione dei sindaci nella gestione delle Soluzioni abitative di emergenza (Sae), che potranno essere utilizzate e assegnate in funzione delle necessità dei territori. Le disposizioni illustrate riguardano in particolare i territori del cratere del sisma del Centro Italia 2016 e puntano a sostenere, oltre alla ricostruzione materiale, anche il rilancio del tessuto sociale delle comunità interessate.

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(Fonte video: Palazzo Chigi)