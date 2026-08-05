Estate, boom di vacanze in montagna





ROMA (ITALPRESS) – L’estate 2026 conferma il crescente appeal della montagna, complice anche il caldo record che sta spingendo sempre più italiani a scegliere le località alpine e appenniniche come meta delle vacanze. Secondo l’Osservatorio sulla montagna estiva di Jfc, si stimano circa 7,8 milioni di arrivi, con un incremento del 14% rispetto all’estate precedente, e oltre 79 milioni di presenze. Il comparto genererà un fatturato complessivo di oltre 6 miliardi di euro. La spesa media prevista è di 1.113 euro a persona per il soggiorno principale. Restano positivi soprattutto i dati relativi ai turisti stranieri, mentre gli italiani ridurranno la permanenza media. Sul fronte internazionale cresce la distanza tra chi prolunga il soggiorno per praticare attività outdoor, come trekking e bike, e chi si ferma solo una o due notti nell’ambito di itinerari più ampi. I picchi di occupazione sono attesi negli ultimi quindici giorni di agosto e nella terza settimana di settembre, mentre gli eventi sportivi si confermano un importante motore di attrazione anche in bassa stagione.

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