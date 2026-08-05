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Padova, Guardia di Finanza sequestra 33 mila litri di carburante di contrabbando

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Ago 5, 2026


PADOVA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro preventivo 33.000 litri di benzina di contrabbando, dichiarata come solvente, e un autoarticolato utilizzato per il trasporto. Il conducente – un ungherese – è stato denunciato. Il mezzo, proveniente dalla Polonia, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato intercettato per un controllo di routine dai finanzieri del Gruppo di Padova, con l’ausilio della Polizia Stradale di Padova e Venezia. Il conducente ha riferito di trasportare solvente prelevato da una raffineria del Nord Europa, con direzione finale la Grecia. L’uomo rischia ora una condanna fino a cinque anni di reclusione oltre alla multa da 31 mila a 156 mila euro. Le accise evase sul carico sono state stimate in oltre 15 mila euro.
abr/gtr

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