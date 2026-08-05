Tg News – 5/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Clausola Ue, Giorgetti: “Chiediamo il massimo per l’energia”

– Ucraina, raid russi su Kiev, drone con esplosivo in aeroporto Lipsia

– Trump, vicino l’accordo sulla riapertura di Hormuz

– Ceuta, in Marocco incriminate 25 persone per favoreggiamento immigrazione

– Accoltellati 4 uomini a Covent Garden, arrestata 47enne

– Sanremo Giovani: unico vincitore sarà all’Ariston tra i Big

– Taddeucci, è oro pure nella 5 km di fondo

– Webuild, ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano

– Previsioni 3B Meteo 6 Agosto

mrv