Tg News – 5/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Clausola Ue, Giorgetti: “Chiediamo il massimo per l’energia”
– Ucraina, raid russi su Kiev, drone con esplosivo in aeroporto Lipsia
– Trump, vicino l’accordo sulla riapertura di Hormuz
– Ceuta, in Marocco incriminate 25 persone per favoreggiamento immigrazione
– Accoltellati 4 uomini a Covent Garden, arrestata 47enne
– Sanremo Giovani: unico vincitore sarà all’Ariston tra i Big
– Taddeucci, è oro pure nella 5 km di fondo
– Webuild, ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano
– Previsioni 3B Meteo 6 Agosto
mrv
– Clausola Ue, Giorgetti: “Chiediamo il massimo per l’energia”
– Ucraina, raid russi su Kiev, drone con esplosivo in aeroporto Lipsia
– Trump, vicino l’accordo sulla riapertura di Hormuz
– Ceuta, in Marocco incriminate 25 persone per favoreggiamento immigrazione
– Accoltellati 4 uomini a Covent Garden, arrestata 47enne
– Sanremo Giovani: unico vincitore sarà all’Ariston tra i Big
– Taddeucci, è oro pure nella 5 km di fondo
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– Previsioni 3B Meteo 6 Agosto
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