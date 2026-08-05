Pesca, 3 milioni per le imprese colpite dal maltempo





ROMA (ITALPRESS) – Tre milioni di euro per sostenere le imprese della pesca e dell’acquacoltura colpite da calamità naturali ed eventi meteorologici e meteomarini eccezionali. È quanto prevede il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, che rifinanzia per il 2026 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura. Le nuove risorse serviranno a sostenere gli operatori che, tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, hanno subito danni alle produzioni e alle strutture produttive a causa di eventi climatici sempre più intensi e frequenti. Secondo il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’intervento punta a garantire la continuità operativa di un comparto strategico per l’economia nazionale e per le comunità costiere. Le risorse consentiranno di attivare gli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente, offrendo un contributo alle imprese danneggiate. Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato come pesca e acquacoltura rappresentino un patrimonio economico, produttivo e sociale di grande valore per il Paese. Il rifinanziamento del Fondo, ha spiegato, conferma l’impegno del Governo nel sostenere un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, tutelando occupazione, competitività e valorizzazione delle produzioni ittiche italiane.

/gtr