



ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Energia e innovazione, istituzioni e imprese a confronto sulla sostenibilità

– Rinnovabili, appello al governo per sbloccare il settore

– Oceani, le aziende riducono le emissioni ma la tutela resta indietro

– Chimica, sostenibilità e sicurezza al centro del Rapporto Responsible Care

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