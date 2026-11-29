Cosa succede se si è conseguito un titolo di studio in Italia ma non si è ancora trovato un lavoro?

Il Permesso di Soggiorno per ricerca lavoro permette di restare nel Paese e continuare a costruire il proprio futuro in Italia. È un permesso temporaneo della durata massima di 12 mesi, che si ottiene in una fase delicata: quella che segue la conclusione degli studi e precede l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per fare domanda bisogna avere conseguito in Italia un titolo di studio come laurea triennale o magistrale, master universitario, dottorato, diploma accademico di primo o secondo livello.

Inoltre, servono un passaporto valido, la documentazione che dimostra la disponibilità di risorse economiche adeguate alla durata del permesso e una copertura sanitaria valida in Italia.

È necessario presentare la certificazione della dichiarazione resa al Centro per l’Impiego, cioè l’immediata disponibilità a lavorare (DID).

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04