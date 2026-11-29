Digitalizzazione, risparmio energetico, ricerca, cultura e interventi su beni architettonici. Sono questi i principali ambiti di intervento dell’atto integrativo sottoscritto tra governo e Regione Piemonte, approvato dal Cipess, che consente di sbloccare e mettere in sicurezza risorse per 242 milioni in euro, con quali potranno essere avviati o completati interventi attesi dal territorio.

GLI INTERVENTI – In particolare oltre 26 milioni di euro per lo sviluppo della banda ultra larga;

5 milioni per la riqualificazione energetica degli ospedali San Luigi di Orbassano e dell’Ospedale di Ivrea;

9,2 milioni di euro per la competitività delle imprese turistiche;

8 milioni destinati ai lavori in corso a Borgo Castello nel parco della Mandria a Venaria Reale;

4 milioni per il restauro del Museo di scienze naturali a Torino;

2 milioni per concludere gli interventi al Castello di Miasino (Novara), sottratto alla criminalità organizzato ed in ristrutturazione;

4 milioni per il Castello di Valcasotto a Garessio (Cuneo);

4,2 milioni di euro servono per avviare, a dicembre, le opere di restyling ai Giardini Rea di Trana;

4 milioni per il recupero di Tenuta Cannona, nell’Alessandrino;

1,1 milioni di euro per l’intervento all’ex Convento di Oulx, per ospitare la Polizia di Stato e la Polizia di frontiera.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Ci confermiamo una delle Regioni più virtuose nella capacità di spendere le risorse: una competenza che abbiamo sviluppato sui fondi europei, che abbiamo dimostrato con il PNRR, centrando tutti gli obiettivi e ottenendo premialità per 35 milioni, e lo confermiamo oggi recuperando 242 milioni che si aggiungono all’accordo da 1,2 miliardi di euro sottoscritto ad Asti nel 2023 con il premier Giorgia Meloni».

Il presidente Alberto Cirio







