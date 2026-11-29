MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Spagna si prepara ad andare alle urne per il rinnovo del Parlamento. I seggi apriranno alle 9 e resteranno aperti fino alle 20 (le Canarie, a causa del fuso orario, chiuderanno quando nel resto del Paese saranno le 21). Il voto mette alla prova il governo di Pedro Sànchez, al potere da oltre otto anni, e potrebbe aprire la strada a un esecutivo guidato dal Partito popolare (PP) con il sostegno della destra radicale di Vox. Il premier socialista, che ha anticipato le elezioni dopo la crisi della sua maggioranza, punta invece a ribaltare i pronostici e a ottenere un nuovo mandato. Sànchez ha convocato le elezioni il 5 ottobre, dopo che il Parlamento aveva respinto due provvedimenti urgenti sulla casa, presentati dal governo per intervenire sull’aumento degli affitti e tutelare gli inquilini. Il voto contrario di PP, Vox e Junts, formazione indipendentista catalana che aveva sostenuto in precedenza l’esecutivo, aveva certificato la perdita della maggioranza parlamentare. La decisione è arrivata inoltre in una fase difficile per i socialisti, alle prese con inchieste e polemiche per presunti casi di corruzione che hanno coinvolto esponenti del partito e persone vicine al premier. Tra le vicende più delicate figurano quelle relative agli ex dirigenti socialisti Josè Luis A’balos e Santos Cerdàn e le indagini sulla moglie del premier, Begona Gòmez, che ha sempre negato le accuse. La campagna elettorale, terminata venerdì con gli ultimi comizi, ha avuto al centro soprattutto la crisi abitativa, indicata dagli spagnoli come una delle principali emergenze del Paese.

Il Partito socialista (Psoe) propone nuove abitazioni a prezzi accessibili e maggiori tutele per gli affittuari. Il PP di Alberto Nùnez Feijòo punta invece ad aumentare l’offerta, promettendo la costruzione di un milione di case, una revisione delle norme urbanistiche e misure contro l’occupazione abusiva degli immobili. Vox, guidato da Santiago Abascal, insiste su una linea più restrittiva sull’immigrazione e sulla priorità ai cittadini spagnoli nell’accesso alle politiche pubbliche. Economia, fisco, sanità, servizi sociali, corruzione, diritti delle donne e politica estera hanno completato il confronto.

Gli ultimi sondaggi pubblicabili, diffusi prima dell’entrata in vigore del divieto di divulgare nuove rilevazioni, indicano il PP in testa, ma segnalano una rimonta dei socialisti. La media elaborata da El Paìs il 24 novembre attribuiva ai popolari il 31,5% delle intenzioni di voto, contro il 29% del Psoe, mentre Vox si attestava intorno al 18%. Il distacco tra i primi due partiti si era ridotto da circa sei punti al momento della convocazione delle elezioni a meno di due punti e mezzo. La somma dei consensi di PP e Vox lascia intravedere la possibilità di una maggioranza parlamentare, mentre la frammentazione delle forze alla sinistra dei socialisti rende più complicata la costruzione di un nuovo governo progressista.

Sànchez, tuttavia, non considera chiusa la partita. Venerdì, nell’ultimo giorno di campagna, il premier ha dichiarato di non riuscire a immaginare una sconfitta e si è detto convinto che il Psoe possa ottenere il maggior numero di voti e formare una maggioranza di sinistra con il sostegno delle forze minori. Ha puntato sulla mobilitazione degli elettori progressisti, in particolare intorno al tema della casa. A chiudere la campagna è stato anche il confronto televisivo di giovedì sera tra i quattro principali candidati: Sànchez, Feijòo, Abascal e Ada Colau, esponente del Frente Amplio, la formazione alla sinistra dei socialisti. Casa, economia, servizi pubblici, corruzione, immigrazione e politica estera sono stati i temi del dibattito. Sànchez ha presentato le elezioni come una scelta tra “due strade molto diverse” per il futuro del Paese. Da una parte, ha detto, la Spagna “del passato”, fatta di tagli, congelamento dei salari e cancellazione delle conquiste sociali, rappresentata da PP e Vox. Dall’altra, una Spagna “prospera, moderna, europeista”, fondata sui diritti e sui progressi sociali. “Queste elezioni non riguardano me, riguardano voi, il vostro lavoro, la vostra dignità, i vostri diritti, le vostre libertà e la vostra casa”, ha dichiarato il leader socialista rivolgendosi agli spettatori. Tra i momenti più controversi, la frase rivolta da Feijòo a Colau, “E lei, zitta”, definita sessista da Sànchez. Il premier uscente e Colau hanno inoltre attaccato Abascal per non aver condannato esplicitamente la violenza di genere.

Gli elettori sono chiamati a scegliere i 350 deputati del Congresso e i componenti elettivi del Senato. Il risultato non determinerà soltanto quale partito arriverà primo: sarà soprattutto la capacità di raccogliere i numeri necessari in Parlamento a stabilire chi potrà formare il prossimo governo. I primi dati affluiranno dopo la chiusura dei seggi, mentre il quadro complessivo è atteso in serata. Per Sànchez si tratta di una nuova scommessa elettorale: dopo aver già ribaltato pronostici sfavorevoli nel 2023, il premier cerca ancora una volta di trasformare la mobilitazione della sinistra in una maggioranza di governo.

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