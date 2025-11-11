IN EVIDENZA

Tajani "Accordo con la Turchia per contrasto immigrazione irregolare"

Set 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il governo italiano e la Turchia hanno espresso la volontà di intensificare la cooperazione e il coordinamento, al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, anche nel campo della migrazione irregolare e della cooperazione in materia di sicurezza. “Con la Turchia abbiamo firmato un importante accordo sulla cooperazione migratoria per rafforzare il nostro impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare e alle reti criminali internazionali, incluso il terrorismo”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

