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Ue, Borchia “Serve più flessibilità, sulla tecnologia evitare ipernorme”

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Mar 25, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Quello della Commissione europea è un approccio fatto di luci e ombre, soprattutto su materie tecnologiche che evolvono molto più rapidamente della legislazione”. Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, in un’intervista alla Italpress, sul ruolo dell’UE nella regolazione del settore tecnologico. Secondo Borchia “l’ideale sarebbe adottare un approccio maggiormente flessibile”, evitando interventi troppo incisivi che “non fanno al caso nostro né dei consumatori”. Per l’esponente leghista, il rischio è quello di cadere in un eccesso normativo: “Tra ipernormazione e vuoto normativo il passo è breve, ed è proprio questa deriva che dobbiamo evitare”.

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