Stellantis e Wayve, la guida con l’intelligenza artificiale ora è più vicina





ROMA (ITALPRESS) – Stellantis e Wayve hanno presentato a Wave by Vento 2026 i progressi della loro partnership tecnologica, dimostrando come la guida basata sull’intelligenza artificiale possa adattarsi a piattaforme diverse e offrire un’esperienza supervisionata, a mani libere, naturale e intuitiva. Per l’occasione sono stati mostrati due prototipi, Fiat 500e e Maserati Grecale, con guida automatizzata supervisionata porta a porta: un sistema di guida autonoma capace di gestire l’intero viaggio dall’inizio alla fine, senza interruzioni o cambi di modalità. Entrambi sono passati dall’integrazione ai test su strada in meno di quattro settimane, sulla scia del risultato ottenuto all’inizio dell’anno con la Jeep Grand Cherokee. La partnership, annunciata a maggio 2026, unisce l’IA end-to-end di Wayve alla piattaforma STLA AutoDrive di Stellantis, alle sue competenze ingegneristiche e alle sue architetture scalabili. Ne nasce una base comune per la guida basata sull’IA, in grado di supportare piattaforme diverse e di adattarsi alle specificità di ciascun veicolo, come geometria, dinamica e posizionamento dei sensori. Questo approccio permette di sviluppare la tecnologia una sola volta e di declinarla con rapidità su modelli e marchi differenti. Il sistema dovrebbe debuttare nel 2028, a partire dal Nord America.

A differenza dei sistemi tradizionali, legati a regole predefinite e scenari programmati, l’IA permette ai veicoli di interpretare situazioni complesse e di supportare le decisioni in tempo reale. Wayve AI Driver apprende dall’esperienza sulla strada e reagisce di conseguenza, senza mappe ad alta definizione, regole scritte a mano o hardware dedicato. Il sistema non si limita a eseguire istruzioni codificate, ma comprende l’ambiente circostante. Integrata con STLA AutoDrive, questa tecnologia sostiene l’obiettivo di Stellantis: sistemi di assistenza alla guida naturali e intuitivi, facilmente estendibili a marchi e mercati diversi.

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