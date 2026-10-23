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Intesa FederScherma-Bambino Gesù, Mazzone “Attenti anche alle tematiche sociali”

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Ott 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) -“Ritengo che una Federazione debba stare attenta alle tematiche sociali. Non esistono solo Olimpiadi, non esistono solo medaglie, esistono anche e soprattutto questi progetti”. Così il presidente della FederScherma, Luigi Mazzone, a margine dell’evento nel quale è stata presentata l’intesa con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel corso dell’incontro, si è inoltre svolta la premiazione degli studenti-atleti nell’ambito del progetto Incentivazione allo Studio. “La tematica del conciliare una carriera accademica e scolastica con una carriera sportiva è un tema che interessa tanto – le parole di Mazzone -. Abbiamo presidente e vicepresidente che sono due medici e questo è significativo di quanto teniamo al fatto che si debba studiare e fare sport”.
mec/ari/gsl

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