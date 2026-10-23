IN EVIDENZA

Forum Commercio Internazionale, record di presenze a Milano per la 4^ edizione

Di

Ott 23, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Edizione da record per il Forum del Commercio Internazionale, organizzato da Arcom Formazione all’Hotel Gallia di Milano sotto la regia del direttore scientifico Sara Armella. Un successo che conferma il valore di un appuntamento ormai consolidato, dove imprese, istituzioni, ed esperti si confrontano sulle trasformazioni del commercio globale e sulle nuove sfide. A l centro del dibattito, l’incertezza dei mercati internazionali e l’incognita dei dazi, che pesano sulle imprese esportatrici italiane e spingono le aziende a ripensare le proprie strategie commerciali. 
f50/mrc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lucca Comics & Games compie 60 anni

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Incendi, la tecnologia scende in campo per proteggere la natura

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Inquinamento luminoso, Adriatico e Mediterraneo tra i mari più a rischio

Ott 23, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Aquileia e Guizhou, affinità nella tutela del patrimonio culturale

Ott 23, 2026
TOP NEWS

Al Forum Arcom record di presenze, imprese chiedono Ue più forte e regole semplici

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Lucca Comics & Games compie 60 anni

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Incendi, la tecnologia scende in campo per proteggere la natura

Ott 23, 2026