Tg News – 23/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Perquisizioni della Digos in diverse città, sequestrati arsenali
– Casa Bianca “Melania Trump ottiene tregua Russia-Ucraina”
– Netanhyahu ordina la chiusura della Cisgiordania
– Omicidio a sfondo razziale alle porte di Parigi
– Bimba di 3 anni trovata morta a Tortona, arrestata madre
– Terremoto, paura per sciame sismico alle porte di Palermo
– Papa Leone, in convalescenza, salterà la visita ad Assisi
– Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto “Uffici di prossimità”
– Previsioni 3B Meteo 24 Ottobre
/gtr
– Perquisizioni della Digos in diverse città, sequestrati arsenali
– Casa Bianca “Melania Trump ottiene tregua Russia-Ucraina”
– Netanhyahu ordina la chiusura della Cisgiordania
– Omicidio a sfondo razziale alle porte di Parigi
– Bimba di 3 anni trovata morta a Tortona, arrestata madre
– Terremoto, paura per sciame sismico alle porte di Palermo
– Papa Leone, in convalescenza, salterà la visita ad Assisi
– Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto “Uffici di prossimità”
– Previsioni 3B Meteo 24 Ottobre
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