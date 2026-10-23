Ecco la nuova DS N°7, il SUV elettrico prodotto a Melfi





ROMA (ITALPRESS) – Design francese, tecnologia di ultima generazione e autonomia fino a 740 chilometri. DS Automobiles presenta la DS N°7, il nuovo SUV premium che unisce eleganza, comfort ed efficienza e che avrà un cuore produttivo italiano: sarà infatti realizzato nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. Erede del precedente modello, DS N°7 si colloca nel cuore del segmento dei SUV compatti premium, puntando su un design distintivo, spazi generosi e un abitacolo raffinato, confortevole e luminoso.

Sul fronte delle motorizzazioni, la piattaforma multi-energia e il profilo aerodinamico consentono di proporre versioni sia completamente elettriche sia ibride, con particolare attenzione all’efficienza.

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