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Ecco la nuova DS N°7, il SUV elettrico prodotto a Melfi

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Ott 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Design francese, tecnologia di ultima generazione e autonomia fino a 740 chilometri. DS Automobiles presenta la DS N°7, il nuovo SUV premium che unisce eleganza, comfort ed efficienza e che avrà un cuore produttivo italiano: sarà infatti realizzato nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. Erede del precedente modello, DS N°7 si colloca nel cuore del segmento dei SUV compatti premium, puntando su un design distintivo, spazi generosi e un abitacolo raffinato, confortevole e luminoso.
Sul fronte delle motorizzazioni, la piattaforma multi-energia e il profilo aerodinamico consentono di proporre versioni sia completamente elettriche sia ibride, con particolare attenzione all’efficienza.
mrc/abr/azn

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