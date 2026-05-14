Spazio, Meloni “Per la filiera nazionale 7,8 miliardi fino al 2028”

ROMA (ITALPRESS) – Sul tema dello Spazio “l’Italia ha competenze industriali e scientifiche di primissimo livello. Abbiamo grandi gruppi, piccole e medie imprese innovative, start-up, università, centri di ricerca, distretti territoriali, oltre a un capitale umano che ogni giorno è in grado di costruire valore e che ci consente di restare competitivi. È un tessuto che questo Governo ha scelto di sostenere con convinzione e con risorse significative: 7,8 miliardi, fino al 2028. Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) a Palazzo Chigi.

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(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)