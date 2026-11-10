IN EVIDENZA

Ok alla manovra della Regione Lazio, Rocca “Parlano i fatti”

Di

Nov 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che parlano i fatti con questa manovra, con l’attenzione alle imprese che portano occupazione e posti di lavoro. E’ stato faticoso, date la situazione, ma siamo riusciti a portare a casa questa manovra”. Lo ha detto
il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca presentando la legge di bilancio 2027-2029 e la legge di stabilità 2027.
pc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Simonelli “Nuovi stati leve di sviluppo per recuperare competitività”

Nov 10, 2026
IN EVIDENZA

Simonelli “Orgogliosi per investimenti esteri sul nostro calcio”

Nov 10, 2026
IN EVIDENZA

Accordo Unpli-Anci per il turismo sostenibile e la valorizzazione dei territori

Nov 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, crescita del commercio estero accelera nei primi 10 mesi del 2026

Nov 10, 2026
TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Ad Abu Dhabi trilaterale costruttivo”

Nov 10, 2026
TOP NEWS

Giustizia, Mattarella “Magistrati non siano condizionati da altri poteri”

Nov 10, 2026
TOP NEWS

Edison Next e BCG, la sfida del calore per la competitività dell’industria

Nov 10, 2026