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Scherma, Confalonieri “Prepariamo gli Europei, poi testa al Mondiale”

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Giu 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo adesso è preparare l’Europeo in Francia, andremo in Trentino per fare gli ultimi allenamenti. Sono contento che saremo tutte le armi insieme. Dopo gli Europei avremo una settimana di riposo, prima di cominciare a preparare i Mondiali di Hong Kong a fine luglio”. Così il ct della squadra italiana di spada maschile, Diego Confalonieri, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma.
mec/gm/gtr

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