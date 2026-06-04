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BaxEnergy, Tundo “Crescita guidata da innovazione e rafforzata da Yokogawa”

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Giu 4, 2026


ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – “L’acquisizione da parte di Yokogawa ha consentito a BaxEnergy non solo di ampliare ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali, ma anche di affermarsi, all’interno del gruppo, come motore dell’innovazione digitale a supporto della transizione energetica”. Lo ha detto il Managing Director di BaxEnergy Roberto Tundo.
“Inoltre – aggiunge – ha aperto nuove opportunità di crescita in ambiti che vanno oltre il settore energetico, estendendosi più in generale al mondo dell’automazione industriale”.
mgg/gtr

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