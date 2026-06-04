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Tajani “Raddoppio tunnel del Monte Bianco è fondamentale per il Nord-Ovest”

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Giu 4, 2026


AOSTA (ITALPRESS) – “Siamo qua per dare ancora una volta un segnale di grande attenzione al sistema del trasporto e del collegamento tra l’Italia e la Francia. La questione del tunnel è fondamentale per lo sviluppo dell’economia di tutto il Nord-Ovest dell’Italia, quindi anche oggi chiederemo alla Francia di scegliere la via della seconda canna, cioè di realizzare il raddoppio del tunnel, che significa ridurre l’inquinamento perché ci saranno meno code da una parte e dall’altra. Ci auguriamo che la Francia risponda positivamente alla nostra proposta, come ha fatto la Svizzera”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita al versante italiano al Traforo del Monte Bianco in Valle d’Aosta.

xc3/col4/mca2

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