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Scherma, Markowska “Carica per l’Europeo, il gruppo paralimpico è fortunato”

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Giu 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’Europeo si prepara a partire da adesso. Avremo circa un ritiro al mese e siamo carichi”. Così l’atleta di scherma paralimpica, Julia Markowska, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma. Quello della scherma paralimpica è “un gruppo molto fortunato”, perché ha la possibilità di allenarsi vicino agli atleti olimpici. “Viene voglia di crescere e stimolarsi a vicenda”, ha aggiunto la spadista. Quanto al secondo posto in Coppa del Mondo: “È l’ennesima conferma che stiamo facendo bene, sia con la squadra che con gli allenatori. Sono fiduciosa che arriveranno altri risultati del genere”.
mec/gm/gtr

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