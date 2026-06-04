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Mazzone “Gli Assoluti al Pincio sono stati una scommessa vinta”

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Giu 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le finali dei Campionati Italiani di scherma al Pincio sono “una scommessa vinta”. Così il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma. “La scommessa è stata fatta anche sul tempo, perché ovviamente la scherma è uno sport di palazzetti, che si pratica al chiuso – ha aggiunto -. Noi siamo andati in piazza, abbiamo portato il nostro sport in mezzo alla gente. Siamo uno sport che ha visibilità grossa una volta ogni quattro anni, o magari per i Mondiali”. L’obiettivo era “provare a uscire da questa visibilità che arriva ogni quattro anni, mi sembra che ci siamo riusciti”, ha concluso Mazzone.

mec/gm/gtr

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