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Tg Sport – 4/6/2026

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Giu 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Roland Garros storico, sarà derby Cobolli-Arnaldi in semifinale
– Nazionale, buona la prima per Baldini: Pio Esposito stende il Lussemburgo
– Mercato Juventus: via Vlahovich, assalto a Kolo Muani, Sorloth e Mateta
– Inter, accelerata decisiva per Marco Palestra
– Milan, scoppia il caso Rafa Leao, il portoghese annuncia l’addio
– Il Fair Play Menarini festeggia 30 anni con i grandi campioni dello sport
/gtr

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