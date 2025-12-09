IN EVIDENZA

Roma, torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Di

Dic 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A Roma, undici persone – tra cui cinque minorenni – sono state raggiunte da misure cautelari dopo una vasta indagine dei Carabinieri di Trastevere. Sono tutti italiani, accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, tentata estorsione e porto abusivo di esplosivo. Le ordinanze, emesse dai gip di Roma e del Tribunale per i Minorenni, arrivano al termine di un’inchiesta partita da un arresto per droga del marzo scorso. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo in atto due episodi di violenza a gennaio: le vittime, prelevate dalle proprie abitazioni per debiti di droga o motivi di gelosia, sarebbero state rinchiuse in un garage alla Massimina, legate e bendate, e sottoposte a ore di pestaggi, persino con acqua bollente. La stessa indagine ha permesso di ricostruire ruoli e responsabilità anche nell’esplosione avvenuta il 30 giugno in via Calcagnini, nel quartiere Primavalle: un ordigno che provocò il crollo dell’androne di una palazzina Ater, generando forte paura tra i residenti.
ia/abr/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, Aslanov “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Pagano “Per noi italiani il rapporto con l’Azerbaigian è sempre più importante”

Dic 9, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Roma, torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, Aslanov “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Pagano “Per noi italiani il rapporto con l’Azerbaigian è sempre più importante”

Dic 9, 2025