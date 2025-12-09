Attualità IN EVIDENZA Video

La costituzione dell'Azerbaigian compie 30anni, l'ambasciatore Aslanov: "Pilastro di ogni Stato"

Dic 9, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “La costituzione è un pilastro di ogni Stato, fa una strada come deve vivere uno Stato, come deve proteggere i suoi cittadini, come creare relazioni con altri paesi. La costituzione è fondamentale. L’Azerbaijan è da 30 anni che vive con la sua costituzione che lo definisce come un paese indipendente e sovrano”. Lo ha detto Rashad Aslanov, ambasciatore in Italia della Repubblica dell’Azerbaigian, a margine del convegno “I 30 anni della Costituzione della Repubblica dell’Azerbaigian”.xb1/ads/mca2

