Rfi, Isi “Puntualità migliorata nell’estate 2026, superata la soglia del 76%”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Quella del 2026 “è stata un’estate in miglioramento rispetto a quella del 2025 che era già in sensibile miglioramento rispetto al 2024; quindi, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Il miglioramento è stato tale da aver superato la puntualità del 76% nei tre mesi estivi”. Così Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, nel corso di un punto stampa presso lo stand di Fs a InnoTrans, spiegando che l’estate 2026 ha visto un miglioramento in termini di puntualità di 8 punti percentuali in più in confronto a quella del 2024. “Ovviamente venivamo da mesi in cui la puntualità era migliorata nei primi mesi dell’anno, ma l’estate la conosciamo come un periodo complicato, ma posso dire che questo miglioramento registrato ci fa ben sperare. Faremo dei feedback su quello che abbiamo fatto per poi riproporlo per l’estate 2027, stiamo già lavorando in tal senso”, aggiunge.

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