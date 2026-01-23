Nuova Across plug-in Hybrid, Nalli (Suzuki) “Stile da SUV, anima da sportiva”





TORINO (ITALPRESS) – “Suzuki lancia la seconda generazione di Across, l’ammiraglia della gamma Suzuki, rivista in tre aree: lo stile, sia esterno che interno, le motorizzazioni e poi le quattro ruote motrici con tutto il pacchetto sicurezza”. Lo ha detto Massimo Nalli, presidente e amministratore delegato di Suzuki Italia, presentando la nuova la nuova Across plug-in Hybrid. “Lo stile esterno è uno stile che ti aspetti da una Suzuki, da SUV che sottolinea la sua vera natura, come le quattro ruote motrici suggeriscono. L’abitacolo si concentra anche sulla sicurezza, con display che permettono di leggere le informazioni principali senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il comfort è garantito da un passo generoso, oltre 2,6 metri, che assicura tanto spazio per le gambe anche ai posti posteriori. I motori sono tre: uno termico da 143 cavalli, un motore elettrico anteriore da 206 cavalli e uno posteriore da 55 cavalli, per una potenza complessiva di 309 cavalli. Una prestazione da vettura sportiva: da 0 a 100 in meno di 6 secondi. Le quattro ruote motrici, con il motore posteriore, garantiscono grande trazione, supportate da sistemi ADAS evoluti in grado di riconoscere pedoni, ciclisti e veicoli provenienti da destra e sinistra, non solo frontalmente”.

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