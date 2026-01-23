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Pnrr, Foti “Conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l’Italia”

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Set 23, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il conseguimento dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del Piano rappresenta un grande risultato per l’Italia ma anche una vittoria del Governo Meloni”. Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, al termine della Cabina di regia Pnrr che si è riunita oggi per l’esame dell’ottava relazione sullo stato di attuazione del Pnrr e per la verifica del conseguimento dei 156 obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata, per un valore complessivo di 28,4 miliardi.

“Con la decima e ultima rata del Pnrr sono stati portati a compimento, superando i target fissati dalla Commissione europea, numerosi obiettivi strategici che hanno interessato i principali ambiti della vita economica e sociale della Nazione. Con il conseguimento di tutti i 576 obiettivi del Piano, che continuerà a produrre effetti positivi nei prossimi anni, portiamo a compimento un percorso che va oltre sia il positivo incremento della spesa – che al netto degli strumenti finanziari ha superato quota 133 miliardi – sia la realizzazione delle singole opere, consegnando all’Italia interventi strutturali in sanità, infrastrutture, transizione ecologica, istruzione, digitalizzazione, cultura, occupazione e inclusione sociale, per una maggiore competitività, modernizzazione e coesione della Nazione”, ha aggiunto Foti che ha colto l’occasione per ringraziare la Struttura di missione Pnrr, i capi di gabinetto e tutte le Unità di missione Pnrr presso i ministeri per l’importante lavoro svolto al servizio della Nazione.

“Smentendo le consuete previsioni catastrofiche, l’Italia ha saputo trasformare il Pnrr in una straordinaria occasione di crescita e modernizzazione, facendo della capacità di attuazione, del coordinamento tra le istituzioni e della collaborazione con i territori e il sistema produttivo un modello riconosciuto a livello internazionale. Il Piano, più volte allineato dal Governo Meloni alle esigenze di famiglie e imprese, non è stato un mero contenitore di opere pubbliche, ma un intervento strutturale e profondo per rendere l’Italia più credibile in Europa e nel mondo”, ha concluso Foti.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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