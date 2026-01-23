Giustizia più vicina ai cittadini, “Uffici di Prossimità” fa tappa a Catania





CATANIA (ITALPRESS) – Tappa a Catania per “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, progetto voluto dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana col supporto di Formez. Dopo Ragusa e Patti, la terza conferenza tematica è stata ospitata al Tribunale etneo per un confronto sul ruolo e le opportunità che i nuovi presidi territoriali possono offrire alle comunità locali: gli Uffici di Prossimità che stanno aprendo o hanno aperto le loro porte ai cittadini nel territorio sono tre: Adrano, Giarre e Gravina di Catania.

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