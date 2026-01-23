IN EVIDENZA

Giustizia più vicina ai cittadini, “Uffici di Prossimità” fa tappa a Catania

Di

Set 23, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Tappa a Catania per “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, progetto voluto dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana col supporto di Formez. Dopo Ragusa e Patti, la terza conferenza tematica è stata ospitata al Tribunale etneo per un confronto sul ruolo e le opportunità che i nuovi presidi territoriali possono offrire alle comunità locali: gli Uffici di Prossimità che stanno aprendo o hanno aperto le loro porte ai cittadini nel territorio sono tre: Adrano, Giarre e Gravina di Catania.
xo5/f40/fsc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rfi, Isi “Puntualità migliorata nell’estate 2026, superata la soglia del 76%”

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 23/9/2026

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Nuova Across plug-in Hybrid, Nalli (Suzuki) “Stile da SUV, anima da sportiva”

Set 23, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

STEP FuturAbility District, a Milano nuova vita per l’installazione Future Trends

Set 23, 2026
TOP NEWS

Frattesi “In azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità”

Set 23, 2026
TOP NEWS

Pnrr, Foti “Conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l’Italia”

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Rfi, Isi “Puntualità migliorata nell’estate 2026, superata la soglia del 76%”

Set 23, 2026